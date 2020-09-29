Политические амбиции Меган Маркл вывели из себя Елизавету II

Королеве потом придется оправдываться перед Трампом

Меган Маркл может пойти в президенты США в 2024 году. Сенсацию запустило издание Vanity Fair, но слухи о возможном президентстве Маркл ходят давно. До того, как стать супругой британского принца Гарри и герцогиней, она снималась в телесериалах и несколько раз появилась на большом экране.

Слияние шоу-бизнеса с политикой в Америке - явление привычное. В артистических способностях Дональда Трампа аудитории не приходится сомневаться. Самым известным артистом, занявшим Овальный кабинет, остается Рональд Рейган. После серии малобюджетных фильмов категории "Б" Рейган стал губернатором Калифорнии, а позже на антисоветской консервативной волне был избран президентом.

Еще один калифорнийский губернатор - Арнольд Шварценеггер, которому кинематограф принес куда больше популярности, чем политическая карьера. Но претендовать на пост президента США железный Арни не может - не в Америке родился.

В 21 столетии политическую инициативу пытаются перехватить новые властители дум - исполнители рэпа и хип-хопа. Канье Уэст, впервые сообщивший о желании стать президентом 5 лет назад, прошедшим летом заявил о себе как о независимом кандидате и предвыборным слоганом выбрал простое "Да!". Но ни на один вопрос журналистов, ни о внутренней политике, ни о внешнеполитической доктрине ответить так и не смог и остался на сцене, видимо, дорабатывать президентскую программу.

Кстати, у американских избирателей есть возможность отдать голос за своего кандидата, вписав его имя в бюллетень. Так, на прошлых президентских выборах 1 избиратель выдвинул своим кандидатом гитариста Кита Ричардса от партии Rolling Stones.

Что касается действующего президента, у него тоже есть свой список эпизодических ролей. Вершиной кинокарьеры Трампа многие считают восьмисекундное появление в фильме "Один дома – 2".

Что же касается президентских амбиций Меган Маркл, выйдя замуж за британского принца, она сохранила американское гражданство. Супруги отказались от исполнения обязанностей членов королевского дома и переехали в США, здесь и записали недавно видеоролик с призывом к американским гражданам проголосовать на выборах. Что вызвало возмущение аудитории: да кто они такие, чтобы нас призывать? Дональд Трамп не удержался от комментария в адрес Меган Маркл. А в Лондоне подумывают, не лишить ли их титулов герцога и герцогини за такие выходки. Ведь по соглашению с Букингемским дворцом, Гарри и Меган - все еще члены семьи, а значит, должны быть политически нейтральными. Британские СМИ утверждают, что амбиции Меган Маркл привели в ярость королеву. Ведь если Дональд Трамп будет переизбран, королеве придется как-то оправдываться за поведение внука и его жены.

Пока все слухи о президентских амбициях герцогини Меган – не более, чем светские сплетни. В действительности все не так, как на самом деле.

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