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Депутат Калашников о ситуации вокруг Нагорного Карабаха: "Это миллионы людей, живущих рядом"

10:08
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Конфликт может быть решен только мирным путем

Российские парламентарии готовы выступить посредниками в организации переговоров между Арменией и Азербайджаном. Конфликт, вспыхнувший в Нагорном Карабахе должен быть разрешен мирным путем, необходимо срочное прекращение огня.  С таким призывом к Еревану и Баку обратились российские политики, представители Евросоюза. Обстрелы населенных пунктов, десятки погибших, сводки об уроне, нанесенном противнику - вот хроника последних дней в зоне конфликта.

О ситуации в Нагорном Карабахе в эфире программы "События. 25-й час" порассуждал председатель комитета по делам СНГ,евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной думы Леонид КалашниковКомментарий политика смотрите в видео.

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