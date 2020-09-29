Природные пожары в Калифорнии уничтожили знаменитые виноградники

В регионе погибли не менее трех человек

Природные пожары в Калифорнии добрались до жилых районов. За последние сутки стихия унесла жизни по меньшей мере трёх человек.

Проводится массовая эвакуация. Приказы покинуть свои дома получили 70 тысяч жителей. Огонь охватил почти 6 тысяч гектаров. Ухудшается обстановка в городах Напа и Сонома, которые известны своими виноградниками. Накануне там сгорел знаменитый замок-винодельня Кастелло ди Амороса.

Всего в опасной зоне - 10 крупных штатов. С середины августа в США жертвами пожаров стали около 30 человек. В тушении возгораний задействована спецавиация. Но она пока не может остановить огонь - ситуацию осложняют сухая погода и сильный ветер.

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