В сирийском Дейр-эз-Зоре восстанавливают разрушенную боевиками инфраструктуру

Уже заработала насосная станция

В сирийском Дейр-эз-Зоре ведутся масштабные работы по восстановлению разрушенной боевиками инфраструктуры. Одной из первых отремонтировали насосную станцию на реке Евфрат. Теперь жители обеспечены питьевой водой. Всего за полтора года удалось отстроить и главную городскую мечеть.

Крупнейший сирийский город на берегу Евфрата - Дейр-эз-Зор. В мирное время здесь проживали более 200 тысяч человек. Город посреди пустыни называли ее жемчужиной. Во время войны он получил новое название – "сирийский блокадный Ленинград". Почти три года небольшой гарнизон Дейр-эз-Зора удерживал около 40 процентов территории, получая помощь лишь по воздуху. И только в ноябре 2017 года город был полностью освобожден.

Война разделила Дейр-эз-Зор на две части. Та, что удалось захватить боевикам, уничтожена практически полностью. Террористы стремились во что бы то ни стало овладеть воротами в восточные нефтеносные районы Сирии, немаловажный фактор и полноводная река Евфрат. А вода в пустыне - это жизнь. Поэтому бандиты один из первых ударов нанесли по станции водоснабжения.

"Здесь все было разрушено. Люди были вынуждены брать воду прямо из реки. Восстанавливать пришлось водозаборные трубы, фильтры, насосное оборудование, электроподстанцию. И, как только появилось электричество, мы начали подавать воду в город", - рассказал директор станции Халид Раккад.

Удивительно, но факт: в городе посреди пустыни теперь нет дефицита воды. Жители даже поливают тротуары, чтобы прибить пыль. А пить могут прямо из-под крана - очистка на самом высоком уровне.

Проблемы пока остаются с электроснабжением. Основных причин две - разрушенные подстанции и действия западной коалиции во главе с США в Сирии. Под видом борьбы с террористами они сами заняли нефтеносные районы страны, фактически перекрыв поставки на внутренний рынок для ТЭЦ и нефтезаводов. Выход власти и простые граждане находят в использовании природной энергии. Новенькие фонари на солнечных батареях уже украшают улицы Дейр-эз-Зора. А распространению энергосберегающих и светодиодных ламп, пожалуй, могут позавидовать иные страны.

Особое внимание - культовым сооружениям. До войны в Дейр эз-Зоре действовали десятки мечетей. Но террористы, прикрываясь словами о защите веры, не задумываясь, разрушали их. Пострадала и самая большая мечеть города. Минарет, купол, внутреннее убранство - святыню восстанавливали всем миром.

"Мы думали, что будут ремонтировать здание не меньше 10 лет, а в итоге справились всего за полтора года. Губернатор провинции нас теперь ставит в пример", - говорит Хадж Хусейн Угла.

Еще одну мечеть только предстоит начать восстанавливать. Боевики взорвали ее, уже покидая город. Прежде всего, территорию нужно обследовать, не исключено, что там много мин. Работы у саперов до сих пор много по всему городу. Но большая часть улиц и кварталов уже стала полностью безопасной.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Дейр-эз-Зор, Сирия.

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