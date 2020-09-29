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Учения российских противолодочных самолетов в Японском море сняли на видео

09:31
  • вторник
  • 29 сентября 2020

По маршруту они летели вслепую

Показное лётное учение в Японском море: свое мастерство продемонстрировали 5 экипажей противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота. Они преодолели заданный маршрут практически вслепую, без определённых ориентиров на местности и при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Летчики также провели поиск  и слежение за подлодками условного противника. А пара Ил-38 установила минные заграждения по утвержденной схеме. Позже один из самолетов успешно атаковал позиции неприятеля. Мишени были установлены на полигоне морской авиации в районе бухты Анна, передает "ТВ Центр".

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Учения российских противолодочных самолетов
Учения российских противолодочных самолетов
Учения российских противолодочных самолетов
Учения российских противолодочных самолетов
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