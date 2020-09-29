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Раскрыта неожиданная опасность татуировок

08:26
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Речь идет о больших рисунках

Исследователи из Южного методистского университета предположили, что татуировки большого размера могут нарушать терморегуляцию организма и вредить здоровью человека.
Лазарев набил татуировку в честь дочери

Ученые провели эксперимент, участниками которого стали люди с татуировками размером не менее 5,6 квадратных сантиметра. Испытуемые надели специальные костюмы с трубками, через которые протекала горячая вода. 

Эксперимент, который длился не менее 30 минут, показал, что участки кожи, покрытые татуировками, выделяли меньше пота, чем "чистые" участки. Причем этот пот был более соленым, пишет Journal of Applied Physiology. Возможно, это связано с тем, что во время нанесения тату потовые железы испытуемых оказались повреждены. 

По мнению исследователей, снижение потоотделения "может считаться потенциальным долгосрочным побочным эффектом" татуировки.

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