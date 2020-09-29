Число жертв коронавируса в мире превысило миллион

Заболели больше 33 миллионов

Число скончавшихся от коронавируса в мире превысило один миллион. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал эту цифру ошеломляющей и призвал человечество учиться на своих ошибках.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 33,3 миллиона человек. Вылечились 24,6 миллиона, пишут argumenti.ru.

Вторая волна эпидемии накрыла Европу. Многие страны ужесточают ограничительные меры. В Чехии собираются вернуть режим ЧС из-за коронавируса. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании правительства в среду.

Резкий рост новых случаев COVID-19 - в Испании. В сутки там заболевают 12 тысяч человек. Количество инфицированных за месяц увеличилось вдвое. В стране не хватает врачей и свободных коек в больницах.

Непростая ситуация и во Франции, там в нескольких регионах вводят ужесточения. Жителям запретили проводить праздничные и развлекательные мероприятия, в частности, свадьбы.

Британия закрывает на карантин целые города, и вводит крупные штрафы за нарушение самоизоляции больными коронавирусом. Отныне таким несознательным гражданам Королевства придется заплатить 1 тысячу фунтов стерлингов. А если запрет будет нарушен повторно, штраф возрастет до 10 тысяч фунтов стерлингов.

Число заболевших в мире сейчас превышает 33 миллиона. По-прежнему больше всего инфицированных COVID-19 - в США, Индии и Бразилии.

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