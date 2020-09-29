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Гинцбург объяснил, почему вакцинацию от COVID-19 невозможно ускорить

08:41
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Россияне первыми получили доступ к вакцине от коронавируса

Во всем мире число заболевших коронавирусной инфекцией постепенно начинает расти. На фоне этого следовало бы ускорить вакцинацию россиян от COVID-19, но сейчас сделать это не позволяют технические возможности, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена", - считает эксперт.

Гинцбург рассказал, что в Москве ежедневно вакцинацию проходят 500-600 человек. Всего прививку успели сделать более пяти тысяч россиян, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 33,3 миллионов человек, 1 миллион из них скончались. В России выявлено 1,16 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались.

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