Пластический хирург рассказал об операциях Пугачевой и Ротару

Певицы не раз ложились "под нож"

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф оценил внешность Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Специалист рассказал, что меняли в себе артистки, чтобы после 70 лет продолжать покорять публику идеальной внешностью.

Врач отметил, что Примадонна явно делала лифтинг лица и шеи, в результате чего получила четкий овал, подтянутые формы и полное отсутствие брылей. "Это подтяжка лица и шеи, эндоскопическая подтяжка лба и блефаропластика верхних и нижних век", - уверен Амжад Аль-Юсеф.

Глядя на фотографию Софии Ротару, хирург восхитился работой своих коллег. "Шикарно! Это, я считаю, эталонная пластическая хирургия, то, к чему пластический хирург должен стремиться. Каждая выполненная операция шла только в плюс, с годами эти плюсы только плюсовались", - оценил результаты эксперт.

Он заметил, что Ротару явно прибегала к операциям на верхнее и нижнее веко, подтяжке лица и шеи, а также эндоскопической подтяжке зоны бровей, передает НТВ.

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