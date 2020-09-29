Россияне озвучили размер зарплаты для нормальной жизни

Мало кто зарабатывает столько, сколько хочет

31,2% опрошенных россиян заявили, что для нормальной жизни им нужно получать 50-70 тысяч рублей в месяц. 25% назвали сумму в 70-100 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Webbankir, 22,6% респондентов готовы получать в районе 35-50 тысяч. 15,3% опрошенных хотят зарабатывать 100 тысяч рублей.

5,4% респондентов сказали, что их устроит заработок в 20-35 тысяч рублей. 0,5% заявили о готовности прожить на 20 тысяч рублей и менее.

"Наибольшие финансовые запросы ожидаемо у жителей Москвы и Московской области. Здесь более трети опрошенных (34,8%) считают, что для нормальной жизни нужно более 100 тысяч в месяц, и примерно столько же (33,2%) говорят о доходе в 70-100 тысяч рублей", - говорится в исследовании.

Примечательно, что 90,9% респондентов указали, что их реальный доход не соответствует ожидаемому. 48,5% признались, что разница между этими суммами разительная.

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