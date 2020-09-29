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Москвичам пообещали новый эпизод бабьего лета

08:55
  • вторник
  • 29 сентября 2020

В столице облачно, но без осадков

Облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков обещают синоптики москвичам 29 сентября. Метеорологи говорят о начале очередной серии бабьего лета в столичном регионе.
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"Инициатива в атмосфере столичного региона начнет переходить к западной периферии антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение. Это знаменует собой начало очередной серии бабьего лета", - говорится в сообщении на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"..

По данным синоптиков, воздух в Москве прогреется до плюс 15-17 градусов, в Подмосковье – до 13-18 градусов выше ноля. Атмосферное давление почти не изменится – 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный, 2-7 метра в секунду.

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