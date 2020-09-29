Горбачев обратился к будущему главе США

Экс-президент СССР дал совет лидерам Америки

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в преддверии выборов американского президента дал совет будущему лидеру США. Экс-глава Советского Союза рекомендовал победителю как можно скорее лично встретиться с Владимиром Путиным.

Горбачев опасается, что гонка ядерных вооружений в скором времени может выйти из-под контроля. "Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран", - считает он.

Экс-президент добавил, что сейчас настало время для "второго Рейкьявика". Под этим Горбачев подразумевал свои переговоры с главой США Рональдом Рейганом в Исландии в 1986 году. По словам бывшего лидера СССР, сейчас отношения между Россией и Америкой гораздо лучше, чем были в 80-х. Однако даже тогда политики смогли найти выход из сложной ситуации, передает Times.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основными претендентами на пост главы страны считаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и его главный конкурент от демократической партии Джо Байден.

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