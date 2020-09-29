Эксперт рассказал, что не так со смарт-часами

Популярный гаджет может представлять опасность для владельца

Набирающие популярность смарт-часы могут оказаться не таким безопасным аксессуаром, как кажется на первый взгляд. Эксперт Илья Киреев объяснил, что гаджет относится к числу IoT-устройств, а значит, взломав часы, злоумышленник может получить конфиденциальную информацию пользователя, прослушивать его разговоры и отслеживать передвижение.

Как правило, из-за короткого срока службы IoT-устройства обладают слабой защитой от мошенников, и в устройстве могут присутствовать опасные уязвимости.

"Данные могут утекать как через интернет, так и по Bluetooth. Критические уязвимости Bluetooth позволяют выполнить на устройстве произвольный вредоносный код и получать полный контроль над системой устройства, также осуществить атаку "человек посередине", что приводит к несанкционированному перехвату данных пользователя", - предупредил Киреев.

Он отметил, что совокупность знаний о местоположении, звонках и расписании человека может помочь злоумышленникам узнать ПИН-код от банковской карты, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Чтобы обезопасить себя, Киреев рекомендовал регулярно обновлять ПО часов и не использовать их для передачи конфиденциальной информации, передает РИА Новости. "Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо постоянно обновлять ПО, не вносить CVV банковских карт и контролировать передаваемую информацию", - резюмировал эксперт.

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