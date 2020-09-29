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"Очень собой горжусь": жена Тарасова купила свою первую квартиру

09:40
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Она давно об этом мечтала

26-летняя модель Анастасия Костенко, которая воспитывает двух дочерей от футболиста Дмитрия Тарасова, купила квартиру. 
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"Моя первая квартира. Здесь и слов-то никаких не нужно, только эмоции. Счастлива, рада и очень собой горжусь", - написала Костенко в Instagram. 

Многие поздравили жену Тарасова с покупкой. Она совсем недавно вышла из декрета и устроилась на новую работу - и вот уже стала обладательницей собственного жилья. 

Правда, некоторым подписчикам не понравилось, что она назвала квартиру своей. "Если есть семья, то в ней нету слова "Я", есть только "МЫ", - пишут Анастасии Костенко.  

Кто-то предположил, что теперь, имея свое жилье, Костенко будет проще бросить Тарасова, если она пожелает. "Почему кто-то кого-то должен бросать?" - написала в ответ модель. 

Напомним, что Костенко и Тарасов живут в браке с 2018 года. У футболиста есть дочь от первой жены. 

- Умничка, тем более что мужчина у вас очень ненадежный, - комментируют подписчики. 

- Для такой жены можно и отказаться от квартиры в ее пользу. Поэтому и пишет, что ее квартира. Она дала этому мужчине семью хорошую и двоих деток и сына позже родит. Тарасов молодец. 

- Мудрая женщина. 

- У каждой жены, особенно ставшей мамой, должен быть свой островок безопасности.  

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