"Очень собой горжусь": жена Тарасова купила свою первую квартиру

Она давно об этом мечтала

26-летняя модель Анастасия Костенко, которая воспитывает двух дочерей от футболиста Дмитрия Тарасова, купила квартиру.

"Моя первая квартира. Здесь и слов-то никаких не нужно, только эмоции. Счастлива, рада и очень собой горжусь", - написала Костенко в Instagram.

Многие поздравили жену Тарасова с покупкой. Она совсем недавно вышла из декрета и устроилась на новую работу - и вот уже стала обладательницей собственного жилья.

Правда, некоторым подписчикам не понравилось, что она назвала квартиру своей. "Если есть семья, то в ней нету слова "Я", есть только "МЫ", - пишут Анастасии Костенко.

Кто-то предположил, что теперь, имея свое жилье, Костенко будет проще бросить Тарасова, если она пожелает. "Почему кто-то кого-то должен бросать?" - написала в ответ модель.

Напомним, что Костенко и Тарасов живут в браке с 2018 года. У футболиста есть дочь от первой жены.

- Умничка, тем более что мужчина у вас очень ненадежный, - комментируют подписчики.

- Для такой жены можно и отказаться от квартиры в ее пользу. Поэтому и пишет, что ее квартира. Она дала этому мужчине семью хорошую и двоих деток и сына позже родит. Тарасов молодец.

- Мудрая женщина.

- У каждой жены, особенно ставшей мамой, должен быть свой островок безопасности.

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