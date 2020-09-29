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Правительство выделит в сентябре 18 миллиардов борющимся с COVID-19 медикам

10:07
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Большая часть - выплаты "за выполнение особо важных работ"

Кабмин выделит в сентябре около 18 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медицикам, работающим с больными коронавирусом. На основании предложений Минздрава уже подготовлены два проекта распоряжений правительства.
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Один из документов касается выделения дополнительных финансовых ресурсов из резервного фонда. На выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией предполагается направить 6,5 миллиарда рублей.

Согласно второму документу, из резервного фонда будет выделено около 11,25 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на стимулирующие выплаты "за выполнение особо важных работ" – не только врачам, но всем работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи больным COVID-19, передает ТАСС.

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