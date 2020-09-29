Конкин впервые прокомментировал смерть дочери

27-летняя София погибли в столичном бассейне

Владимир Конкин впервые после смерти 27-летней дочери Софии сделал публичное заявление. Ранее стало известно, что девушка погибла в одном из бассейнов столицы. Ее госпитализировали 22 сентября из фитнес-центра, врачи поставили предварительный диагноз "утопление в пресной воде". Медики не смогли спасти девушек жизнь.

Конкин заявил, что никто из членов семьи не верит в случайность. Все близкие покойной считают, что она была убита намеренно. "Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование", - рассказал артист.

Он добавил, что без поддержки близких не смог бы справиться со случившемся. По словам Конкина, у него не выдержало бы сердце, передает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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