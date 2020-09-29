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Дирижера Юрия Башмета госпитализировали с коронавирусом

09:59
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Его жена тоже заразилась

67-летний дирижер и альтист Юрий Башмет попал в столичную больницу. По предварительным данным, у него выявили коронавирусную инфекцию.   

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Портал 5-tv.ru передает со ссылкой на Telegram-канал kp.ru, что состояние народного артиста СССР оценивается как средней тяжести. "Сообщается также о пневмонии и одышке у артиста", - пишут журналисты. 

По данным СМИ, супругу Башмета тоже госпитализировали. 

4 октября Юрий Башмет должен был дать концерт в Москве. О переносе мероприятия пока не сообщается. 

По последним данным, свыше 33 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более миллиона скончались.  

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