Дирижера Юрия Башмета госпитализировали с коронавирусом

Его жена тоже заразилась

67-летний дирижер и альтист Юрий Башмет попал в столичную больницу. По предварительным данным, у него выявили коронавирусную инфекцию.

Портал 5-tv.ru передает со ссылкой на Telegram-канал kp.ru, что состояние народного артиста СССР оценивается как средней тяжести. "Сообщается также о пневмонии и одышке у артиста", - пишут журналисты.

По данным СМИ, супругу Башмета тоже госпитализировали.

4 октября Юрий Башмет должен был дать концерт в Москве. О переносе мероприятия пока не сообщается.

По последним данным, свыше 33 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более миллиона скончались.

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