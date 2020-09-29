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В списке богатейших россиян сменился лидер

10:26
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Выйти на первую строчку новому лидеру помогла ситуация на рынке

В списке богатейших россиян сменился лидер. Рейтинг самых обеспеченных сограждан по версии Forbes возглавил председатель совета директоров и основной акционер группы "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимир Лисин.

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Теперь состояние долларового миллиардера оценивается в $22,6 млрд. Эксперты объяснили, что росту богатства магната способствует конъюнктура рынка, поскольку акции НЛМК стабильно растут.

Лисин "подвинул" с первой строчки главу "Норникеля" Владимира Потанина, который теперь опустился на второе место ($22,3 млрд). Третью строчку занимает семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова ($21 млрд).

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