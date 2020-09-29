Картошка с котлетой vs мясо с овощами: повар раскритиковал некоторые сочетания продуктов

Многие из любимых вкусовых сочетаний оказались недопустимыми

Шеф-повар Владимир Павлов перечислил привычные многим блюда, в которых продукты сочетаются неправильно. К примеру, далеко не идеальным оказался любимый многими салат из огурцов и помидоров. Такой союз приводит к разрушению части витаминов и утрате полезной составляющей.

Не рекомендуется сочетать помидоры и с картошкой – крахмал также лишает томаты их природной пользы. Однако худшая пара помидорам – сыр. Моцарелла или фета в дуэте со свежими томатами вызывают повышенное отложение солей из-за реакции кислоты и кальция.

Любимое с детства мясо с картошкой также оказалось не лучшим выбором. "Крахмальный картофель не очень сочетается с животным белком мяса, поэтому вызывает брожение в желудке. Также лучше мясо не сочетать с мучными изделиями. Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса, после этого ощущается тяжесть, потому что сочетание животного белка и медленных углеводов сложно и медленно усваивается организмом", - объяснил Павлов.

Шеф-повар рекомендовал сочетать мясо с овощами, но ни в коем случае не с фруктами. По его словам, фрукты нужно есть минимум за 15-20 минут до потребления мяса или через 2-3 часа после еды. Дело в том, что горячие блюда перевариваются гораздо дольше, чем фрукты, которые начинают бродить в желудке уже минут через 15.

При этом есть один уникальный продукт, который нельзя сочетать ни с чем, чтобы не заработать расстройство желудка или отравление – это дыня, передает Радио Sputnik.

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