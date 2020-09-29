Врач назвал эффективный способ избежать болезней сердца

Это помогает даже в безвыходных ситуациях

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Вадим Попов заявил, что положительные эмоции снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы сердце не болело, нужно настроиться на позитив.

"Поскольку стресс - одна из основных причин, влияющих на их развитие, оптимистичный настрой очень важен. Он помогает снять многие проблемы даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях", - цитирует врача РИА Новости.

О добром человеке говорят, что у него "сердце болит за других". По словам Попова, доброта зачастую свидетельствует о душевном здоровье. Добрый человек обычно великодушен и спокоен, он меньше других подвержен стрессам и реже болеет.

"В то же время строгой зависимости - добрый человек не болеет, а недобрый болеет - нет. Добрый может болеть и оставаться добрым, а агрессивный - не болеть и продолжать оставаться злым", - отметил Вадим Попов.

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