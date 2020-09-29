ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач назвал эффективный способ избежать болезней сердца

10:33
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Это помогает даже в безвыходных ситуациях

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Вадим Попов заявил, что положительные эмоции снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы сердце не болело, нужно настроиться на позитив. 
Диетолог перечислила привычные завтраки, которые губят здоровье

"Поскольку стресс - одна из основных причин, влияющих на их развитие, оптимистичный настрой очень важен. Он помогает снять многие проблемы даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях", - цитирует врача РИА Новости

О добром человеке говорят, что у него "сердце болит за других". По словам Попова, доброта зачастую свидетельствует о душевном здоровье. Добрый человек обычно великодушен и спокоен, он меньше других подвержен стрессам и реже болеет. 

"В то же время строгой зависимости - добрый человек не болеет, а недобрый болеет - нет. Добрый может болеть и оставаться добрым, а агрессивный - не болеть и продолжать оставаться злым", - отметил Вадим Попов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Боли в сердце
Боли в сердце
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.