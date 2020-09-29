Число госпитализированных с COVID-19 жителей Подмосковья выросло в 1,5 раза

Пожилым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции

Число госпитализированных за неделю с COVID-19 жителей Подмосковья увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с показателем предыдущих семи дней. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщив об этом, отметил, что распорядился разворачивать новые медицинские койки для заболевших.

"Мы видим за последнюю неделю увеличение выявленных случаев и, к сожалению, выявление госпитализаций. За прошедшую неделю было госпитализировано на 45-47% больше больных, чем за неделю до этого. Это говорит о вновь серьезной нагрузке на министерство здравоохранения", - сказал Воробьев на совещании с руководством правительства региона.

Воробьев также сообщил, что зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди учеников подмосковных школ. В то же время, по оценке главы региона, ситуация не критическая.

Как сообщалось, Андрей Воробьев подписал постановление, рекомендующее самоизоляцию для жителей Подмосковья старше 65 лет, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Компаниям рекомендовано перевести максимально количество сотрудников на удаленную работу, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"