В российских регионах усиливают меры предосторожности из-за COVID-19

В России, как и в других странах, растет число зараженных

Плановые каникулы в московских школах будут увеличены из-за роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Также на две недели в столице закроются образовательные кружки и секции. Меры предосторожности усиливают по всей стране. В Санкт-Петербурге и Ростовской области сотрудников переводят на дистанционный режим работы. Дополнительные места разворачивают в больницах Забайкалья.

Осенние каникулы для московских школьников в этом году продлятся не одну, а целых две недели – с 5 по 18 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин. Такое решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом и сезонными простудами. Занятия приостановят также в кружках и секциях.

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять, то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", - написал Собянин на своем сайте.

Именно поэтому с 28 сентября пожилым москвичам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не рекомендуется без необходимости выходить из дома. Продукты и лекарства помогут доставить волонтёры. За адресной помощью можно обратиться на горячую линию. Новые ограничения в столице вводить пока не планируют – в частности, продолжают работать все магазины, кафе и учреждения культуры.

С понедельника многие столичные компании перевели часть сотрудников на удалённый режим. Накануне и губернатор Санкт-Петербурга рекомендовал последовать этому примеру. К дистанционной работе вернулись многие предприятия Ростовской области. Из-за роста заболеваемости там отменили массовые мероприятия.

Дополнительные ограничения вводят во многих регионах. Так, сегодня в Иркутской области продлили масочный режим, а для работающих пенсионеров до 12 октября открыли больничные листы.

Маски и перчатки всё так же необходимо носить в общественных местах по всей стране. Однако соблюдают требования не все и не везде. В транспорте и магазинах проводят рейды, несознательных граждан увещевают яркими объявлениями и напоминаниями: опасность не миновала, риск заражения все еще очень высок.

В Забайкалье приходится разворачивать дополнительные койки, сейчас в регионе заполнены почти все коронавирусные отделения. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 экстренно увеличивают и в Алтайском крае. Заболел даже глава региона.

Вирус действует без разбора и не щадит никого. Поэтому сейчас так важно соблюдать все меры безопасности. Это поможет защитить не только себя, но и своих близких и позволит не допустить новых ограничений.

Полина Кастрицкая, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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