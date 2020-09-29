ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за Нагорного Карабаха

11:44
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Консультации пройдут в закрытом режиме

Сегодня Совет безопасности ООН соберется на экстренное совещание по ситуации в Нагорном Карабахе. Несмотря на звучащие со всего мира призывы перевести конфликт в дипломатическое русло, обстановка в непризнанной республике только накаляется. Ни Армения, ни Азербайджан отступать не собираются. Противостояние уже привело к жертвам среди мирного населения.

Артиллерийские залпы, яркие вспышки в небе и разрывы снарядов. Видеокадры ночных боев публикует министерство обороны Азербайджана. Армия ведет наступление в направлении Физули. Этот город расположен на территории, прилегающей к Нагорному Карабаху, находится под контролем армянской стороны. В Баку рапортуют о потерях противника.

"Противник потерял более 20 танков, 15 зенитно-ракетных комплексов, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Погибло более 550 человек личного состава армянской армии. Среди погибших обнаружены тела наемников армянского происхождения из Сирии и стран Ближнего Востока", - заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

В Степанакерте полностью выключено уличное освещение, в домах люди стараются также не зажигать лишнего света. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Армянские военные сообщают об уничтожении опорных пунктов и бронетехники противника, а также о сбитых самолетах Ан-2 и F-16. В Баку поспешили опровергнуть эту информацию, заявив о том, что, например, американских истребителей вообще нет на вооружении. В Ереване также заявили, что армия Азербайджана нанесла удар по воинской части в районе города Варденис на армянской территории. В МИД Армении действия Азербайджана называют агрессией.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 92-94-х годов Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Все это время ситуация на границе остается напряженной. Однако противоречия не доходили до полномасштабного вооруженного противостояния. Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудили Ильхам Алиев и Антониу Гутерриш. Президент Азербайджана подчеркнул, что Ереван провоцирует Баку. Подобные недружественные акции, по его словам, происходят на границе регулярно. Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, призвал стороны к немедленному прекращению кровопролития и возобновлению переговоров в формате минской группы ОБСЕ.

Совет Безопасности ООН сегодня обсудит эскалацию конфликта. Встреча пройдет в формате закрытых консультаций. К немедленному прекращению огня Армению и Азербайджан призывают российские парламентарии. В Госдуме планируют принять соответствующий проект заявления. Депутаты готовы оказать посредническую помощь в организации переговорного процесса.

"ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана
Военнослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении
Военная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана
Военнослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.