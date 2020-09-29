Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за Нагорного Карабаха

Консультации пройдут в закрытом режиме

Сегодня Совет безопасности ООН соберется на экстренное совещание по ситуации в Нагорном Карабахе. Несмотря на звучащие со всего мира призывы перевести конфликт в дипломатическое русло, обстановка в непризнанной республике только накаляется. Ни Армения, ни Азербайджан отступать не собираются. Противостояние уже привело к жертвам среди мирного населения.

Артиллерийские залпы, яркие вспышки в небе и разрывы снарядов. Видеокадры ночных боев публикует министерство обороны Азербайджана. Армия ведет наступление в направлении Физули. Этот город расположен на территории, прилегающей к Нагорному Карабаху, находится под контролем армянской стороны. В Баку рапортуют о потерях противника.

"Противник потерял более 20 танков, 15 зенитно-ракетных комплексов, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Погибло более 550 человек личного состава армянской армии. Среди погибших обнаружены тела наемников армянского происхождения из Сирии и стран Ближнего Востока", - заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

В Степанакерте полностью выключено уличное освещение, в домах люди стараются также не зажигать лишнего света. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Армянские военные сообщают об уничтожении опорных пунктов и бронетехники противника, а также о сбитых самолетах Ан-2 и F-16. В Баку поспешили опровергнуть эту информацию, заявив о том, что, например, американских истребителей вообще нет на вооружении. В Ереване также заявили, что армия Азербайджана нанесла удар по воинской части в районе города Варденис на армянской территории. В МИД Армении действия Азербайджана называют агрессией.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 92-94-х годов Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Все это время ситуация на границе остается напряженной. Однако противоречия не доходили до полномасштабного вооруженного противостояния. Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудили Ильхам Алиев и Антониу Гутерриш. Президент Азербайджана подчеркнул, что Ереван провоцирует Баку. Подобные недружественные акции, по его словам, происходят на границе регулярно. Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, призвал стороны к немедленному прекращению кровопролития и возобновлению переговоров в формате минской группы ОБСЕ.

Совет Безопасности ООН сегодня обсудит эскалацию конфликта. Встреча пройдет в формате закрытых консультаций. К немедленному прекращению огня Армению и Азербайджан призывают российские парламентарии. В Госдуме планируют принять соответствующий проект заявления. Депутаты готовы оказать посредническую помощь в организации переговорного процесса.

"ТВ Центр".

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