Макрон встретился с Тихановской

Встреча прошла в Вильнюсе

Западные партнеры же демонстрируют поразительную бестактность, продолжая вмешиваться в дела независимого государства. В Вильнюсе сегодня лидер белорусской оппозиции обсуждает план новых выборов в республике с президентом Франции. Литва уже готовится помогать стране, когда та останется без легитимной власти. Оттуда же идут указания для участников новых уличных протестов. Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Макаровой (см. видео).

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