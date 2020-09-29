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Задержаны подозреваемые в убийстве тигра Павлика

12:14
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Им грозит тюрьма

В Приамурье полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве тигра. Браконьерам грозит до 4 лет лишения свободы, передает "ТВ Центр".

По данным следствия, мужчины охотились ночью в окрестностях села. Один освещал местность прожектором, второй ранил хищника из ружья, а утром они вернулись в лес и застрелили зверя. 

Речь идёт об амурском тигре по кличке Павлик. Его вместе с сестрой изъяли из дикой природы два года назад. Мать передали в зоопарк. А котят после длительного курса реабилитации выпустили на волю, предварительного надев на них ошейники для мониторинга.

По словам специалистов, за всё это время Павлик ни разу не показался людям.

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