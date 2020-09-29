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Россиян могут лишить корпоративов

11:10
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Коронавирус продолжает влиять на привычное течение жизни

В этом году новогодние праздники могут пройти без привычных для работающих россиян корпоративов. В Роспотребнадзоре призвали руководителей отказаться от праздничных мероприятий в целях профилактики распространения коронавируса.

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"Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия", - заявили в ведомстве.

Также работодателям рекомендовали по возможности рассадить работников по разным кабинетам или и вовсе разместить на разных этажах. Безопасности поспособствует и введение нескольких рабочих смен, а также наличие на рабочем месте запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук.

Работающим из офиса россиянам специалисты Роспотребнадзора посоветовали пользоваться во время обеденного перерыва одноразовой посудой, которую после еды следует утилизировать.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 33,3 миллионов человек, 1 миллион из них скончались. В России выявлено 1,16 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались.

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