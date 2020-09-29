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Объявлено о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса

11:09
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Для этого надо увеличить объемы производства препарата

Пандемия коронавируса развивается быстрее, чем можно было предсказать. Вакцинацию необходимо ускорить, а ресурсов для этого пока недостаточно, заявил директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
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По словам Гинцбурга, сейчас делается все возможное, чтобы нарастить производство, а затем и возможности по вакцинации.

"Оборудование в октябре должно прийти, которое позволит резко увеличить объемы производства. Трансфер технологий на другие площадки начался в течение последних месяца-полутора, сейчас он уже заканчивается. Все идет по плану", - сказал медик.

К сожалению, отметил Гинцбург, эпидемия идет не по плану. По словам врача, она развивается быстрее, чем можно было предсказать. В Центре пытаются сделать все возможное, чтобы нарастить производство, а затем и и возможности по вакцинации.

Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутиник V" Минздрав России зарегистрировал 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Предполагается, что вакцина дает иммунитет до 2 лет.

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