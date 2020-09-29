Вдова Караченцова рассказала, как зарабатывает на жизнь

Она отнюдь не бедствует

71-летняя актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, рассказала о пенсии и об участии в ток-шоу за деньги.

По словам Поргиной, она получает хорошую пенсию. "Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в тридцать тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает", - цитирует ее Sobesednik.ru.

При этом вдова Караченцова продолжает ходить на ток-шоу, однако в последнее время там стали платить меньше. "Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились", - сказала Людмила Поргина.

По словам артистки, она участвует только в тех программах, которые ей нравятся. И делает она это не столько из-за денег, сколько ради общения с деятелями культуры. "Когда занималась Колей, была оторвана от жизни. А сейчас у меня есть время", - объяснила вдова народного артиста РСФСР.

В мае Людмила Поргина заявила, что из-за коронавируса она лишилась гонораров за съемки в телепередачах.

Напомним, Николай Караченцов умер в 2018 году. У него была раковая опухоль.

Видео: История отношений Поргиной и Караченцова в программе "Вся правда"

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