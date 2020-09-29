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Армения пригрозила Азербайджану оружием широкого радиуса поражения

11:25
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжает набирать обороты

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что ведомство на фоне конфликта в Нагорном Карабахе может быть вынуждено применить вооружение с широким радиусом поражения.

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"Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях", - подчеркнул Степанян.

Он отметил, что Азербайджан использует тяжелые огнеметные системы и крупнокалиберную артиллерию, передает РИА Новости. "Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя из на новый уровень", - добавила представитель армянского ведомства.

27 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданского населения и военных. В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Армения и Азербайджан объявили мобилизацию, в Азербайджане также введено военное положение. Ряд государств отреагировали ка конфликт и призвали стороны к сдержанности.

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