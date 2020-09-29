Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной

Но их спор из-за квартиры продолжается

Продюсер Бари Алибасов отказался от иска о расторжении брака с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. При этом имущественный спор между супругами, инициированный представителями актрисы из-за квартиры в Москве, остается.

"Сохранение семьи не мешает решению имущественных споров, - рассказал 5-tv.ru Александр Никитин, адвокат продюсера. - У нас по закону можно оставаться в браке и делить имущество, взыскивать алименты. Но, тем не менее, имущественный спор инициировали не мы. Это, скорее, вопрос к другой стороне. Может быть, после нашего такого шага они откажутся от имущественного спора".

По его словам, Алибасов и Федосеева-Шукшина, у которых возникла размолвка из-за квартиры, помирились 25 сентября. В этот день актриса отмечала 82-летие. Основатель "На-На" навестил супругу и убедил ее в том, что судебная тяжба никак не влияет на их отношения.

"Ее состояние здоровья требует внимания. Я думаю, что решение примириться она воспринимает как подарок, она радуется этому", - сказала ren.tv Юлия Вербицкая-Линник, адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, что Алибасов решил уйти от жены после того, как суд наложил арест на квартиру в Новой Москве, которую Федосеева-Шукшина подарила продюсеру. Актрисе не понравилось, что муж передал недвижимость в собственность своему помощнику. Бари Алибасов считает, что супруга затеяла тяжбу под влиянием своей дочери Ольги.

Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.

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