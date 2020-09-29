Столтенберг призвал Грузию быстрее вступать в НАТО

Генсек альянса требует форсировать процесс

Грузия должна использовать все возможности для подготовки к членству в Североатлантическом альянсе. Страна уже достигла больших успехов в реформировании армии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией в Брюсселе.

Столтенберг также отметил большие успехи Тбилиси в проведении "демократических реформ". Генсек альянса поблагодарил Грузию за участие ее военных в миссии НАТО в Афганистане.

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