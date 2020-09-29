Камбоджа захотела купить у России вакцину от COVID-19

Запоздалая реакция поставила страну в конец длинной очереди за препаратом

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен обратился к России с просьбой поставить в страну вакцину от коронавируса Sputnik V. Отмечается, что другие страны уже заказали у Москвы более миллиарда доз препарата, тогда как технические возможности позволяют в год создавать не более 500 миллионов доз.

В связи с запоздалой просьбой Камбожда сможет получить Sputnik V далеко не в первую очередь. Изменить положение страны в списке желающих приобрести препарат может только политическая договоренность, считают в камбоджийском издании Khmer Times.

При этом Камбожда может оказаться одним из первых государств в очереди на вторую вакцину от COVID-19, над созданием которой работают ученые из новосибирского центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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