В Европе за неделю число смертей от COVID-19 выросло на 9%

Число инфицированных в мире выросло более, чем на 2 миллиона

Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Европе. По данным Всемирной организации здравоохранения, за период с 21 по 27 сентября оно увеличилось более чем на 418 тысяч - до почти 5,67 миллиона. Скончались за неделю более 4,5 тысячи человек, общее число умерших приблизилось к 235 тысячам – это 9%-е увеличение смертности.

Во всем мире, по информации ВОЗ, число заразившихся коронавирусом за неделю выросло более, чем на 2 миллиона, а число случаев с летальным исходом - на 36 тысячи. Таки образом, общее число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило в конце недели 32,7 миллиона, а общее число умерших, по состоянию на 27 сентября, превысило 990 тысяч.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация - в Северной и Южной Америке, на которые пришлось 38% всех новых случаев заболевания и 52% смертей. Всего в этом регионе с 21 по 27 сентября заразились более 766 тысяч человек, а общее число инфицированных превысило 16,2 миллиона. Умерли за неделю более 19 тысяч человек, общее число летальных исходов составило почти 547 тысяч.

Число инфицированных в Индии увеличилось за семь дней более чем на 591 тысяч, в США - более чем на 298 тысяч, в Бразилии - более чем на 194 тысячи. В Европе больше всего заболевших за прошлую неделю выявлено во Франции - почти 83 тысячи. На втором месте Россия - более 48 тысяч, на третьем Испания - более 45 тысяч.

Больше всего умерших за неделю в Индии – более 7,7 тысячи человек. В США зафиксировано за то же время более 5 тысяч летальных исходов, в Бразилии более 4,7 тысячи. В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 647 тысяч человек – всего более 6,7 миллиона заболевших. Умерли 9 тысяч, общее число летальных исходов достигло 110 тысяч, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"