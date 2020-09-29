Два человека погибли при обрушении на шахте в Коми

Названа предварительная версия ЧП

Два человека погибли во время обрушения перехода между зданиями на поверхности шахты "Аяч-Яга" в Коми.

РИА Новости пишет со ссылкой на пресс-службу АО "Воркутауголь", что ЧП произошло 29 сентября на промплощадке законсервированной шахты. Там велись демонтажные работы.

"В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации - монтажник и электросварщик ООО "Катюша" (город Воркута) - получили травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в компании.

Предварительная версия случившегося - несоблюдение мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации.

Подробности трагического инцидента выясняются. На место ЧП отправились спасатели.

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