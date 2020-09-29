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Армения заявила об обстреле своей территории азербайджанской артиллерией

12:53
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Под ударом приграничные села

Минобороны Армении заявило об обстреле армянской территории в районе города Вардениса с азербайджанской стороны. Как сообщил официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян, под ударом приграничные армянские села.
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"В настоящий момент артобстрелу подвергаются села вблизи Вардениса", - заявил представитель Минобороны. Ранее в армянском оборонном ведомстве заявили, что готовы к отражению атак в районах республики, граничащих с Азербайджаном.

Обстановка вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В Ереване, в свою очередь, сообщили о наступлении азербайджанской армии в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, передает ТАСС.

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