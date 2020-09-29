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Зажигательный танец Галкина с дочкой попал на видео

13:16
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Шоумен в прекрасной форме

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором он танцует с дочерью танго. 
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"Танго. Елизавета Галкина", - написал шоумен. На опубликованных кадрах они с Лизой блестяще исполняют танец в гостиной. Отец ведет, а дочь чутко за ним следует, не переставая улыбаться. Очевидно, что девочка  усердно занимается танцами и со временем будет двигаться не хуже, а то и лучше папы. 

На этом видео Максим Галкин продемонстрировал не только отличные танцевальные навыки, но и прекрасную физическую форму. 44-летний артист выглядит стройным и подтянутым. 

- Это самое милое, что я видела за последнее время, - пишут в комментариях. 

- Так приятно смотреть. На такую семью. Пусть у всех девочек будут такие папы. 

- Господи, какие же вы с Аллой Борисовной клевые, какие вы молодцы, что родили и воспитываете таких чудесных малышей. Респект вам и уважуха. 

- Шикарно. Представляю, как они станцуют через 10-12 лет. 

- Лиза - актриса и танцовщица.  

Ранее дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнила песню шансонье Джо Дассена "Les Champs Elysees" на французском языке под аккомпанемент рояля. Как и ее брат Гарри, девочка не первый год учит французский язык. В этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс. 

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