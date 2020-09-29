Зажигательный танец Галкина с дочкой попал на видео

Шоумен в прекрасной форме

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором он танцует с дочерью танго.

"Танго. Елизавета Галкина", - написал шоумен. На опубликованных кадрах они с Лизой блестяще исполняют танец в гостиной. Отец ведет, а дочь чутко за ним следует, не переставая улыбаться. Очевидно, что девочка усердно занимается танцами и со временем будет двигаться не хуже, а то и лучше папы.

На этом видео Максим Галкин продемонстрировал не только отличные танцевальные навыки, но и прекрасную физическую форму. 44-летний артист выглядит стройным и подтянутым.

- Это самое милое, что я видела за последнее время, - пишут в комментариях.

- Так приятно смотреть. На такую семью. Пусть у всех девочек будут такие папы.

- Господи, какие же вы с Аллой Борисовной клевые, какие вы молодцы, что родили и воспитываете таких чудесных малышей. Респект вам и уважуха.

- Шикарно. Представляю, как они станцуют через 10-12 лет.

- Лиза - актриса и танцовщица.

Ранее дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнила песню шансонье Джо Дассена "Les Champs Elysees" на французском языке под аккомпанемент рояля. Как и ее брат Гарри, девочка не первый год учит французский язык. В этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"