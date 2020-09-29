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Керченская переправа прекратила работу

13:14
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Нет спроса на перевозки

Керченская переправа прекратила работу на неопределенный срок. На перевозку пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов нет спроса.
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"28 сентября паром Керченской переправы выполнил последний рейс. Дальнейшее паромное сообщение между полуостровом Крым и материковой частью России по маршруту порт Крым - порт Кавказ будет остановлено на неопределенный срок", - говорится в сообщении пресс-службы оператора перевозок "АнРуссТранс".

Как отметил гендиректор компании Василий Анненков, в 2019-2020 годах автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса в Керченском проливе. После открытия Крымского моста грузовые перевозки были переориентированы, спрос на морское сообщение резко упал. Такая же ситуация сложилась и с пассажирскими перевозками.

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