Российские учителя обсудят воспитательную работу в школах

В Подмосковье стартует форум "Линейка"

В эти выходные стартует большой педагогический форум учителей "Линейка". Он организован платформой "Россия - страна возможностей". Участники - молодые педагоги из 30 регионов.

Они обменяются опытом со старшими коллегами, а также обсудят предложенный президентом закон о воспитательной составляющей образования.

"В нём даётся чёткое определение, что такое воспитание, раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая должна стать частью всех образовательных программ. Ну и на форуме "Линейка" мы предложим участникам и экспертам выстроить возможные сценарии того, как предложенные поправки повлияют на каждодневную работу учителя", - сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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