Рублю предрекли дальнейшее падение

Но слишком низко упасть ему не дадут

Курс евро впервые с начала 2016 года достиг отметки в 93 рубля. Экономист Алексей Калачев предположил, как долго продлится рост иностранной валюты и насколько затянется падение рубля.

"Евро будет стоить и 200 рублей, и 1000. А когда-то он стоил 60 копеек, 24 рубля. Да и доллара по 80 никто и представить себе не мог. Нефтегазовые доходы существенно упали, упали цены, объемы добычи. Для стабилизации курса ЦБ прибегает к валютным интервенциям. С 7 сентября по 6 октября их объем составит 2,5 миллиарда рублей в день. В то время как в июне–июле было 10–12 миллиардов", - заявил эксперт.

По его словам, дальнейшее подорожание доллара и евро ни у кого не вызывает сомнений. Дело лишь в том, как быстро они будут дорожать. Калачев отметил, что Центробанк предпринимает действия для стабилизации курса рубля, однако они незначительны. Тем не менее, слишком низко упасть российской валюте точно не дадут, уверен он.

Экономист добавил, что наибольшую опасность для рубля сейчас представляет введение новых санкций. Причем самыми критичными станут ограничения не против конкретных людей, а против российского нефтегазового и финансового секторов. В таком случае падение рубля может значительно ускориться, передает "Вечерняя Москва".

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