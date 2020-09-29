Собянин рассказал о капитальном ремонте ГКБ им. Давыдовского

Мэр осмотрел результат работ

В московской клинической больнице имени Давыдовского завершился капитальный ремонт кардиологического корпуса. Итоги работ сегодня осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Отреставрированы кровля и центральный вестибюль, заменены инженерные системы и лифты. Обновили 2 операционные, оборудовали ещё 2 новые. Самое современное оснащение появилось и в реанимационной службе. Также в отделениях теперь можно проводить уникальную лабораторную диагностику экспресс-состояний. В ходе ремонта привели в порядок палаты, в том числе терапии и реанимации. Созданы удобные зоны ожидания для родственников и сопровождающих.

"Улучшение качества лечения больных инфарктами, инсультами и другими нарушениями деятельности сердца является ключевым приоритетом московского здравоохранения. С 2017 года мы ведем комплексный капитальный ремонт этой больницы. Сложнейшая задача – большинство корпусов являются памятниками архитектуры. Тем не менее, больше половины этой работы уже сделано. В том числе полностью обновлен кардиологический корпус № 4, врачи которого получили новые возможности для лечения больных, а пациенты – комфорт, который был недостижим в прежних условиях. В корпусе открыт новый оперблок, закуплены дополнительный ангиограф, аппараты КТ и МРТ", – отметил Собянин.

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