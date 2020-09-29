Без разрезов: в институте Склифосовского операции на мозге делают с помощью гамма-ножа

Это быстро и безболезненно

В институте Склифосовского сложнейшие операции на головном мозге выполняют с помощью гамма-ножа. Это высокотехнологическая установка позволяет с точностью до миллиметра обезвредить и удалить опухоль. Процедура хоть и дорогостоящая, но для пациентов совершенно бесплатна.

За консультацией в НИИ Склифосовского программист Александр Потапов обратился, когда у него стала неметь правая половина лица. Он едва уже мог говорить и не различал вкус. С помощью МРТ головного мозга специалистам удалось выявить причину: новообразование в области прохождения основных черепных нервов

"Мы видим невриному преддверно-улиткового нерва средних размеров с компрессией ствола головного мозга, корешка тройничного нерва. Черепно-мозговые нервы 7-й и 8-й не визуализируются", - объясняет врач-нейрохирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Вячеслав Рак.

Невринома - доброкачественная опухоль - увеличиваясь в размерах, уже практически доставала до основания головного мозга, поэтому её необходимо было удалить.

"Нейрохирург посмотрел и сказал, что нужно делать операцию. Вот так вот все началось, но на выбор: хирургическая или гамма-нож", - говорит Потапов.

Операции на головном мозге, выполняемые при помощи высокотехнологичной радиохирургической установки гамма-нож, уже зарекомендовали себя во всём мире, как одни из самых эффективных и безболезненных. При помощи специальной рамки рентгенологи вычисляют координаты пораженных клеток. 192 пучка гамма-лучей скрещиваются и прицельно бьют по опухоли или метастазам, обходя при этом здоровые ткани. Ну а самое главное преимущество метода в том, что ни трепанации черепа, ни длительного восстановления, как при любой другой операции, не потребуется.

"Срок оказания лечения составляет не более двух недель с момента обращения, включает в себя и консультацию нейрохирурга, который оказывается бесплатно в центре по направлению из поликлиники. Если нейрохирург принимает решение о необходимости лечения на гамма-ножи, возможность такого лечения, то пациент собирает документы, стандартные для плановой госпитализации, и далее уже назначается день госпитализации", - говорит заведующая центром радиохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского Ольга Евдокимова.

День госпитализации при лечении гамма-ножом, как правило, совпадает с днём выписки пациента. После своей операции Александр Потапов очень скоро восстановился и смог вернуться к работе. Контрольное исследование на МРТ показало значительные улучшения.

"Была опухоль, она уменьшилась, и тенденция идёт к тому, что она будет уменьшаться каждый год. Естественно, я должен приходить, обследоваться, следить. Но дальше уже ерунда, самый сложный этап пройден", - говорит он.

Сегодня в одном только НИИ Склифосовского таких высокотехнологичных операций с использованием гамма-ножа в среднем проводят до 4 в день. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, график оказания медицинской помощи пациентам, как и сроки лечения, менять не планируется.

Татьяна Сидорова, Егор Миронов, Роман Лагунов. "ТВ Центр".

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