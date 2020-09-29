Подмосковная семья попалась на продаже сильнодействующих лекарств

В день они зарабатывали десятки тысяч рублей

В подмосковной Коломне полицейские при поддержке Росгвардии задержали целую семью, которая занималась сбытом сильнодействующих веществ. В течение полугода мать, отец и двое сыновей, продавали лекарства, которые легально купить можно только по рецепту.

Это должна была быть встреча продавца с покупателем. Но появились и сотрудники Росгвардии. Оперативникам даже не пришлось искать - в багажнике лежало несколько наименований запрещённых лекарств. Провизор аптеки из подмосковных Люберец привезла очередную партию товара на реализацию. Увидеть нагрянувших сотрудников полиции покупатель явно не ожидала.

Глазные капли, капсулы и таблетки: все лекарства вызывают эйфорию, спокойствие и безмятежность. Благодаря этим свойствам популярны у наркозависимых. И потому отпускаются только по рецептам строгой отчётности. Как именно провизор доставала препараты, будут выяснять следователи. Известно, что продавала она лекарства партиями, схема безотказно работала на протяжении полугода.

"Обнаружено и изъято более 10 тысяч сильнодействующих веществ "Тропикамид", "Лирика" и "Золдиар", а также мобильные телефоны, около 700 тысяч рублей, предназначенных для закупки запрещённых лекарственных препаратов и блокнот с черновыми записями", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Это настоящий семейный подряд - мама, папа и два сына. Каждому отводилась своя роль: мама - на хозяйстве, управляла закупками и вела учёт, папа искал покупателей, сыновья доставляли товар.

— Вы работаете?

— Нет, пенсионерка.

— На что живете?

— На пенсию. Реализую препараты. Знакомые в городе покупают.

Видимо, знакомых было немало. Бизнес шёл в гору. По предварительным оценкам, в день организованная группа зарабатывала до 50 тысяч рублей. По факту сбыта сильнодействующих лекарств возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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