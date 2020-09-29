В Москве стартовало голосование о судьбе монорельса

Этот вид транспорта популярностью не пользуется

На транспортном портале столицы стартовало голосование о судьбе монорельса, которая активно обсуждается в последнее время. По данным городских властей, транспорт давно является убыточным, при этом постоянных пассажиров у него всего 39 человек.

Однако многие уверены в полезности и исторической составляющей этого вида транспорта, передает "ТВ Центр". Теперь своё мнение можно высказать в ходе специального опроса. Там же можно узнать, каким задумывали монорельс, что изменилось за эти годы, во сколько проект обходится городу и много другой полезной информации.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизироваться с помощью учетной записи портала mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"