Пострадавший от оползня Тушинский парк восстановят к 2021 году

Склоны предстоит укрепить

Склон в Тушинском парке, где летом произошло обрушение, планируют привести в порядок уже в следующем году. Заодно преобразят и всю территорию вокруг, передает "ТВ Центр".

Сейчас место обвала огородили, проводится мониторинг. Пока существенного оседания грунта не установлено, так что безопасности жителей, а также ближайших строений ничто не угрожает.

В июне этого года из-за сильных дождей в парке сошёл оползень. Грунт повредил пешеходные дорожки и металлическую смотровую площадку. Теперь экспертам предстоит тщательно исследовать не только этот, но и все склоны вокруг.

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