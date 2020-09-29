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Воинское захоронение обнаружили в Лобне

15:23
  • вторник
  • 29 сентября 2020

В этих местах в годы войны проходил рубеж обороны

В подмосковной Лобне обнаружили воинское захоронение советских солдат. За несколько дней подняли останки 40 бойцов. Но это только начало. В 41-м году в этих местах проходил рубеж обороны Москвы. Бои были ожесточенные, счёт погибших шел на тысячи.

В 41-ом году в подмосковной Лобне проходил рубеж обороны Москвы. Именно здесь немцы максимально близко подошли  к столице. Около станции "Луговая" поисковые отряды еще никогда не работали. Первая разведка - и сразу удача.

"Случайно был сигнал прям сверху на поверхности земли - каска. Подняв эту каску, мы увидели череп нашего советского солдата. И после этого получили разрешение, согласование на произведение данной работы по увековечиванию останков наших воинов", - рассказал командир поискового отряда региональной общественной организации "Историко-культурный поисковый центр "Обелиск" Андрей Ряднов.

Работы идут несколько дней. Поисковики подняли уже около 40 останков солдат. Сколько их будет еще - неизвестно.

"Советские войска понесли здесь потери. Боевые действия шли зимой. Многие солдаты остались на поле боя. А весной 42-го года, когда снег сошел, местные жители похоронили их, где придется. Но из истории известно, что здесь повоевала 129 стрелковая дивизия и Вторая московская стрелковая дивизия", - рассказал руководитель центра Василий Петров.

Вопросов все же немало. Нашли здесь и морскую пряжку. Но как здесь могли  оказаться  моряки?  Поисковики  предполагают, что это курсанты. Теперь главная задача - идентифицировать останки. А это не так просто.

Вся надежда на медальоны. Каждый новый найденный открывают чуть ли не в гробовой тишине. Ведь самое главное, чтобы он был не пустым. Если есть записка, значит, есть шанс установить хотя бы еще одно имя. И уже по нему постараться определить войсковые части базирования. Медальон  отправят на экспертизу, и будут ждать хороших новостей, которые помогут найти пропавших без вести. Среди интересных находок - личные вещи: часы, компас, значок ГТО. А вот медная ложка могла принадлежать офицеру. Ведь у солдат чаще всего были алюминиевые. 

Поисковые операции под Лобней продолжатся  до зимних холодов. И, скорее всего, в декабре пройдут первые торжественные перезахоронения.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Александр Карюк, "ТВ Центр".

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