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Собянин расширил перечень особо охраняемых природный территорий Москвы

14:15
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Теперь их 148

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился взять под охрану еще восемь столичных памятников природы. Соответствующее постановление он подписал на заседании президиума правительства Москвы. 
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Под охрану попал Андреевский овраг в Нескучном саду (3,53 гектара), который является частью Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Там встречаются редкие и уязвимые в городских условиях растения и животные. Речь идет, например, о ландыше и ветренице лютиковой, которые имеют охранный статус, а также о летучих мышах - лесном нетопыре и водяной ночнице. В Андреевском овраге можно встретить скворцов, синиц, лазоревок, мухоловок-пеструшек, тетеревятников и перепелятников. 

Охранять теперь будут и дуб на Тверском бульваре напротив владения 16. Это крупный экземпляр старовозрастного дуба черешчатого, диаметр его ствола достигает одного метра. Данный дендрологический объект называют Пушкинским дубом, поскольку в XIX веке поблизости находилась усадьба Кологривовых, где Александр Пушкин впервые встретил Наталью Гончарову. 

Охранный статус получили Коломенские дубы (0,19 гектара), растущие вдоль фрагментов юго-западной стены Государева двора (заповедная дубовая роща, Петровские дубы) в 150–170 метрах к западу от церкви Вознесения Господня в "Коломенском". Их возраст составляет около 500 лет. На северо-восточной окраине Вознесенского сада произрастают три дуба возрастом около 300 лет. Их высота - от 22 до 27 метров, а диаметр стволов - от 150 до 230 сантиметров. 

Под защитой оказались четыре родника в Голосовом овраге (0,59 гектара). Они располагаются на территории музея-заповедника "Коломенское". А если точнее, то на правом берегу Москвы-реки в долине Голосова (Коломенского) ручья. 

Охранять будут и ясеневую рощу (0,1 гектара) на северном склоне Голосова оврага в нижнем течении Коломенского ручья. На юге территория ограничена бровкой водораздельного пространства и садами бывшего села Дьякова, а на востоке - Дьяковским кладбищем вокруг церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Здесь можно увидеть старовозрастные и средневозрастные ясени обыкновенные высотой 15-17 метров. 

Охранный статус присвоили еще одному объекту - обнажениям контакта меловых песков и моренных отложений московского ледника (0,3 гектара). Они занимают часть северного склона отвершка Дьяковского оврага. 

Кстати, Дьяковский овраг - это настоящее птичье царство. Зарянка, болотная камышевка, тростниковая камышевка, пеночка-весничка, соловей, варакушка, белая трясогузка и кряква - кого здесь только нет. Если повезет, то можно встретить большую синицу, серую ворону, лазоревку, ястреба-тетеревятника, а также ястреба-перепелятника и чеглока. Иногда сюда ненадолго залетают чижи, чечетки, снегири, свиристели, длиннохвостые синицы, дрозды-рябинники, черные дрозды, зяблики и зеленушки. 

 

В список охраняемых памятников природы внесли старые липы в парке усадьбы Богородское (4,28 гектара). Они растут на пологом склоне долины реки Очаковки вот уже 200 лет. Их высота достигает 20-25 метров, а диаметры стволов - 50–70 сантиметров. 

Усадьба Богородское впервые упоминается в 1627 году. Широколиственный парк с аллеями и прудами заложили позднее - в первой половине XIX века. К счастью, регулярная планировка парка со сложной системой липовых аллей и его пейзажная часть сохранились до наших дней.  

Сергей Собянин также велел оберегать дубняк в Воронцовском парке (6,22 гектара). Речь идет о разновозрастных насаждениях дуба черешчатого, которые расположены на пологом склоне водораздельного пространства. В этих местах гнездятся дрозд-рябинник, пеночка-весничка, теньковка, зяблик, зеленушка и серая ворона. В гнездах дубов обитают скворцы, большие синицы, лазоревки, мухоловки-пеструшки. Иногда в парке встречаются длиннохвостые синицы, снегири, свиристели, тетеревятники и перепелятники. А еще здесь попадаются белки, крот европейский и бурозубка обыкновенная. 

Отметим, что Москва - это один из самых зеленых мегаполисов в мире. Лесные массивы, парки, скверы, бульвары и другие озелененные территории занимают более половины площади города. 

Ведущую роль в поддержании экологического равновесия и сохранении живой природы в столице играют ООПТ - заповедные уголки живой природы, бережно сохраняемые в условиях мегаполиса. 

К середине 2020 года в Москве создали 148 особо охраняемых природных территорий общей площадью 19,2 тысячи гектаров. Кроме того, за год были образованы 18 охраняемых природных территорий. 

Список ООПТ: 

• национальный парк "Лосиный Остров" (ООПТ федерального значения); 

• 11 природно-исторических парков (ООПТ регионального значения); 

• пять природных заказников (ООПТ регионального значения); 

• 11 ландшафтных заказников (ООПТ регионального значения); 

• два фаунистических заказника (ООПТ регионального значения); 

• экологический парк (ООПТ регионального значения); 

• два комплексных заказника (ООПТ регионального значения); 

• 115 памятников природы (ООПТ регионального значения). 

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