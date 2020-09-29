Собянин расширил перечень особо охраняемых природный территорий Москвы

Теперь их 148

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился взять под охрану еще восемь столичных памятников природы. Соответствующее постановление он подписал на заседании президиума правительства Москвы.

Под охрану попал Андреевский овраг в Нескучном саду (3,53 гектара), который является частью Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Там встречаются редкие и уязвимые в городских условиях растения и животные. Речь идет, например, о ландыше и ветренице лютиковой, которые имеют охранный статус, а также о летучих мышах - лесном нетопыре и водяной ночнице. В Андреевском овраге можно встретить скворцов, синиц, лазоревок, мухоловок-пеструшек, тетеревятников и перепелятников.

Охранять теперь будут и дуб на Тверском бульваре напротив владения 16. Это крупный экземпляр старовозрастного дуба черешчатого, диаметр его ствола достигает одного метра. Данный дендрологический объект называют Пушкинским дубом, поскольку в XIX веке поблизости находилась усадьба Кологривовых, где Александр Пушкин впервые встретил Наталью Гончарову.

Охранный статус получили Коломенские дубы (0,19 гектара), растущие вдоль фрагментов юго-западной стены Государева двора (заповедная дубовая роща, Петровские дубы) в 150–170 метрах к западу от церкви Вознесения Господня в "Коломенском". Их возраст составляет около 500 лет. На северо-восточной окраине Вознесенского сада произрастают три дуба возрастом около 300 лет. Их высота - от 22 до 27 метров, а диаметр стволов - от 150 до 230 сантиметров.

Под защитой оказались четыре родника в Голосовом овраге (0,59 гектара). Они располагаются на территории музея-заповедника "Коломенское". А если точнее, то на правом берегу Москвы-реки в долине Голосова (Коломенского) ручья.

Охранять будут и ясеневую рощу (0,1 гектара) на северном склоне Голосова оврага в нижнем течении Коломенского ручья. На юге территория ограничена бровкой водораздельного пространства и садами бывшего села Дьякова, а на востоке - Дьяковским кладбищем вокруг церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Здесь можно увидеть старовозрастные и средневозрастные ясени обыкновенные высотой 15-17 метров.

Охранный статус присвоили еще одному объекту - обнажениям контакта меловых песков и моренных отложений московского ледника (0,3 гектара). Они занимают часть северного склона отвершка Дьяковского оврага.

Кстати, Дьяковский овраг - это настоящее птичье царство. Зарянка, болотная камышевка, тростниковая камышевка, пеночка-весничка, соловей, варакушка, белая трясогузка и кряква - кого здесь только нет. Если повезет, то можно встретить большую синицу, серую ворону, лазоревку, ястреба-тетеревятника, а также ястреба-перепелятника и чеглока. Иногда сюда ненадолго залетают чижи, чечетки, снегири, свиристели, длиннохвостые синицы, дрозды-рябинники, черные дрозды, зяблики и зеленушки.

В список охраняемых памятников природы внесли старые липы в парке усадьбы Богородское (4,28 гектара). Они растут на пологом склоне долины реки Очаковки вот уже 200 лет. Их высота достигает 20-25 метров, а диаметры стволов - 50–70 сантиметров.

Усадьба Богородское впервые упоминается в 1627 году. Широколиственный парк с аллеями и прудами заложили позднее - в первой половине XIX века. К счастью, регулярная планировка парка со сложной системой липовых аллей и его пейзажная часть сохранились до наших дней.

Сергей Собянин также велел оберегать дубняк в Воронцовском парке (6,22 гектара). Речь идет о разновозрастных насаждениях дуба черешчатого, которые расположены на пологом склоне водораздельного пространства. В этих местах гнездятся дрозд-рябинник, пеночка-весничка, теньковка, зяблик, зеленушка и серая ворона. В гнездах дубов обитают скворцы, большие синицы, лазоревки, мухоловки-пеструшки. Иногда в парке встречаются длиннохвостые синицы, снегири, свиристели, тетеревятники и перепелятники. А еще здесь попадаются белки, крот европейский и бурозубка обыкновенная.

Отметим, что Москва - это один из самых зеленых мегаполисов в мире. Лесные массивы, парки, скверы, бульвары и другие озелененные территории занимают более половины площади города.

Ведущую роль в поддержании экологического равновесия и сохранении живой природы в столице играют ООПТ - заповедные уголки живой природы, бережно сохраняемые в условиях мегаполиса.

К середине 2020 года в Москве создали 148 особо охраняемых природных территорий общей площадью 19,2 тысячи гектаров. Кроме того, за год были образованы 18 охраняемых природных территорий.

Список ООПТ:

• национальный парк "Лосиный Остров" (ООПТ федерального значения);



• 11 природно-исторических парков (ООПТ регионального значения);



• пять природных заказников (ООПТ регионального значения);



• 11 ландшафтных заказников (ООПТ регионального значения);



• два фаунистических заказника (ООПТ регионального значения);



• экологический парк (ООПТ регионального значения);



• два комплексных заказника (ООПТ регионального значения);



• 115 памятников природы (ООПТ регионального значения).

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