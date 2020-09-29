Роспотребнадзор заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом

Возможность введения ограничений сохраняется

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России под контролем. Тем не менее, возможность ограничений сохраняется – все зависит от числа новых выявленных случаев COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре.

"Ситуация контролируется, в разных регионах она разная. Конечно, в зависимости от числа новых случаев могут быть новые ограничения", - приводит слова руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой РИА Новости.

Как отметила Руженцова, властям надо следить за запасом коечного фонда в медучреждениях. Если число госпитализаций возрастет и останется менее 30% свободных коек, придется рассмотреть меры по ограничению контактов населения.

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