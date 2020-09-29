Собянин упростил порядок получения госуслуг для инвалидов

Для получения госуслуг не нужно будет предоставлять справку об инвалидности

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому инвалиды смогут получать госуслуги в упрощенном порядке. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

"В правовые акты города Москвы внесены изменения, благодаря которым гражданам больше не нужно будет представлять сведения о наличии у них инвалидности для получения соответствующих государственных услуг и мер поддержки. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин", - сказано в сообщении.

В мэрии добавили, что раньше с инвалидов требовали справки для получения соцподдержки по оформлению денежных выплат семьям с детьми и доплат к пенсиям, оплате телефонной связи, обеспечению техническими средствами реабилитации, а также по многим другим услугам.

Новое постановление позволит не подтверждать регулярно статус инвалида – это будет осуществляться органами власти без участия заявителя в электронной форме с помощью государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".

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