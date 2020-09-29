Автомобилистов предупредили о новых штрафах

Поправки к ПДД вступят в силу в июне 2021-го

Российским водителям придется еще серьезнее следить за состоянием своего автомобиля. Поправки в Правила дорожного движения, разработанные в МВД, содержат новые основания для штрафов.

Изменения, в частности, вносятся в раздел о неисправностях и условиях, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В соответствии с ними, автомобилиста ждет штраф за летнюю резину зимой и за шипованную — летом, а также за установку шипованных шин только на одну ось. Раскошелиться придется и за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар.

В перечне заслуживающих наказания нарушений - "подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления", а также "самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя", передает РИА Новости.

Документ опубликован на портале правовой информации. Проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября, постановление вступит в силу с 1 июня 2021 года. Минимальное наказание за указанные нарушения – штраф в 500 рублей.

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