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Филолог объяснил, кого пугают точки в интернет-переписке

14:54
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Знаки препинания не уйдут из интернет-общения

Многие пользователи Сети уверены, что точка в конце предложения воспринимается собеседником негативно и даже может напугать его. Член Союза журналистов России, директор Института изящных искусств, профессор кафедры русской литературы XX–XXI веков Московского педагогического государственного университета Андрей Коновалов опроверг это заблуждение.
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Специалист отметил, что точка сама по себе не несет никакой агрессии, а всего лишь является обычным знаком препинания, разделяющим предложения. Он подчеркнул, что своей "сухостью" она может напугать лишь закомплексованных и неуверенных в себе людей.

Филолог упомянул и о сокращении слов в интернет-переписке. Излюбленные "ща" (сейчас), "спс" (спасибо), "норм" (нормально) и "пжл" (пожалуйста) указывают не только на отсутствие грамотности, но могут быть и сознательным сокращением в целях экономии времени. Коновалов отметил, что за всю историю развития русский язык "претерпевал многое — вынесет и это", передает АГН "Москва".

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