Филолог объяснил, кого пугают точки в интернет-переписке

Знаки препинания не уйдут из интернет-общения

Многие пользователи Сети уверены, что точка в конце предложения воспринимается собеседником негативно и даже может напугать его. Член Союза журналистов России, директор Института изящных искусств, профессор кафедры русской литературы XX–XXI веков Московского педагогического государственного университета Андрей Коновалов опроверг это заблуждение.

Специалист отметил, что точка сама по себе не несет никакой агрессии, а всего лишь является обычным знаком препинания, разделяющим предложения. Он подчеркнул, что своей "сухостью" она может напугать лишь закомплексованных и неуверенных в себе людей.

Филолог упомянул и о сокращении слов в интернет-переписке. Излюбленные "ща" (сейчас), "спс" (спасибо), "норм" (нормально) и "пжл" (пожалуйста) указывают не только на отсутствие грамотности, но могут быть и сознательным сокращением в целях экономии времени. Коновалов отметил, что за всю историю развития русский язык "претерпевал многое — вынесет и это", передает АГН "Москва".

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